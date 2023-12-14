В США осудят экс-чиновника ФБР за сотрудничество с российским олигархом

Бывший сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал будет осужден в четверг после того, как он признал себя виновным в работе на российского олигарха Олега Дерипаску, против которого введены санкции США, и которого прокуроры считают соратником президента РФ Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Федеральные прокуроры Манхэттена призвали окружного судью США Дженнифер Реарден приговорить Макгонигала к пяти годам заключения, что является максимально допустимым по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения санкций, в котором он признал себя виновным.

В представлении в суд они заявили, что экс-чиновник ФБР злоупотреблял навыками и влиянием, которые ему доверила его страна, тайно работая на те же угрозы, от которых он ранее ее защищал.

"Никто не знал о тяжести преступлений Макгонигала лучше, чем он сам", – отметили прокуроры.

Адвокаты Макгонигала заявили, что он не должен быть приговорен к тюремному заключению, утверждая, что их подзащитный взял на себя ответственность и уже потерял работу.

По их словам, Макгонигал считал, что его работа на Дерипаску "соответствует" внешней политике США, поскольку она способствовала потенциальному введению санкций против другого российского олигарха Владимира Потанина.

Ранее Макгонигал признал, что действительно сотрудничал с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Экс-чиновника ФБР задержали в январе. Ему грозит по этому делу до пяти лет лишения свободы.

Макгонигал отдельно признал себя виновным по федеральному обвинению в сокрытии 225 тысяч долларов наличными, которые он якобы получил от бывшего сотрудника разведки Албании, когда еще был чиновником ФБР. Вынесение приговора по этим обвинениям запланировано на 16 февраля 2024 года.