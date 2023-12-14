Чеські діячі закликали прем'єра вплинути на Орбана, щоб він зняв вето з "українських" рішень ЄС

Шістдесят чеських громадських діячів звернулись із відкритим листом до прем'єр-міністра Петра Фіали, закликаючи домогтися надання фінансової допомоги Україні на саміті лідерів ЄС, незважаючи на можливе вето з боку Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Лист до прем'єра Чехії підписали зокрема священник Томаш Галік, письменники Іван Кліма та Їржі Падевєт, письменниця Тереза Бучкова, музикант Ярослав Гутка, а також представники організацій, які допомагають Україні.

"Неприпустимо, щоб група з 26 економічно сильних демократичних країн була заблокована одним прем'єр-міністром, якого підозрюють у клієнтелістських зв'язках з російським злочинним режимом", – важають автори листа.

Вони звернулись до Фіали із закликом "створити спосіб забезпечити відповідальне і добре кероване фінансування оборони нашого важливого партнера, яким є Україна".

У своїй відповіді прем'єр-міністр Чехії нагадав про роль країни в підтримці Києва під час повномасштабного вторгнення, а також про роль Праги під час минулорічного головування в Раді Євросоюзу.

"Я готовий активно обговорювати рішення для подальшої підтримки України, щодо якого переважна більшість країн-членів знайшла б консенсус", – додав Фіала.

Очікується, що на саміті лідерів ЄС будуть вирішені чотири питання, пов'язані з Україною, а саме: початок переговорів про вступ до ЄС, довгострокова допомога Україні на суму 50 мільярдів євро, військова допомога Києву на суму 500 мільйонів євро і дванадцятий пакет санкцій проти Росії.

Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, виступав проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хотів, щоб це питання виносили на обговорення саміту.

Детально про те, з яким розкладом сил Україна зіштовхнулась перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.

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