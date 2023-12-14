Чешские деятели призвали премьера повлиять на Орбана, чтобы он снял вето с "украинских" решений ЕС

Шестьдесят чешских общественных деятелей обратились с открытым письмом к премьер-министру Петру Фиале, призывая добиться предоставления финансовой помощи Украине на саммите лидеров ЕС, несмотря на возможное вето со стороны Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Письмо к премьеру Чехии подписали в частности священник Томаш Галик, писатели Иван Клима и Иржи Падевет, писательница Тереза Бучкова, музыкант Ярослав Гутка, а также представители организаций, которые помогают Украине.

"Недопустимо, чтобы группа из 26 экономически сильных демократических стран была заблокирована одним премьер-министром, которого подозревают в клиентелистских связях с российским преступным режимом", – считают авторы письма.

Они обратились к Фиале с призывом "создать способ обеспечить ответственное и хорошо управляемое финансирование обороны нашего важного партнера, которым является Украина".

В своем ответе премьер-министр Чехии напомнил о роли страны в поддержке Киева во время полномасштабного вторжения, а также о роли Праги во время прошлогоднего председательства в Совете Евросоюза.

"Я готов активно обсуждать решение для дальнейшей поддержки Украины, по которому подавляющее большинство стран-членов нашло бы консенсус", – добавил Фиала.

Ожидается, что на саммите лидеров ЕС будут решены четыре вопроса, связанные с Украиной, а именно: начало переговоров о вступлении в ЕС, долгосрочная помощь Украине на сумму 50 миллиардов евро, военная помощь Киеву на сумму 500 миллионов евро и двенадцатый пакет санкций против России.

Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как известно, выступал против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хотел, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита.

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