Прем'єрка Латвії підтримала жарт про те, що могла би вбити Орбана поглядом

Латвійська прем’єр-міністерка Евіка Сіліня у своєму акаунті у Twitter (X) поширила жарт про те, як вона могла б "вбити поглядом" Віктора Орбана під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єрка Латвії поширила допис науковиці Уни Бергман, яка підписала фото зустрічі Сіліні й Орбана так: "Якби поглядом можна було вбити, або зустріч прем'єр-міністрів Латвії та Угорщини в Брюсселі". Олія на полотні, 2023".

"If looks could kill or Latvian and Hungarian prime ministers meeting in Brussels" Oil on canvas, 2023 pic.twitter.com/KNiTjbNGL8 December 14, 2023

"Сьогоднішнє гаряче фото з засідання Євроради. Ти "притягуєш погляди", – прокоментувала Сіліня.

Šodienas karstākais foto no EUCO.

Jūs esiet “acīgi”. pic.twitter.com/JQjh2czJMu — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 14, 2023

Очікується, що на саміті лідерів ЄС будуть вирішені чотири питання, пов'язані з Україною, а саме: початок переговорів про вступ до ЄС, довгострокова допомога Україні на суму 50 мільярдів євро, військова допомога Києву на суму 500 мільйонів євро і дванадцятий пакет санкцій проти Росії.

Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, виступав проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хотів, щоб це питання виносили на обговорення саміту.

Детально про те, з яким розкладом сил Україна зіштовхнулась перед початком саміту ЄС, дивіться у поясненні "ЄвроПравди" з Брюсселя.

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