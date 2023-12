Премьер Латвии поддержала шутку о том, что могла бы убить Орбана взглядом

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня в своем аккаунте в Twitter (X) распространила шутку о том, как она могла бы "убить взглядом" Виктора Орбана во время встречи в рамках саммита Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Латвии распространила сообщение ученого Уны Бергман, которая подписала фото встречи Силини и Орбана так: "Если бы взглядом можно было убить, или встреча премьер-министров Латвии и Венгрии в Брюсселе". Масло на холсте, 2023 год".

"If looks could kill or Latvian and Hungarian prime ministers meeting in Brussels" Oil on canvas, 2023 pic.twitter.com/KNiTjbNGL8