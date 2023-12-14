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Премьер Латвии поддержала шутку о том, что могла бы убить Орбана взглядом

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Четверг, 14 декабря 2023, 19:04

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня в своем аккаунте в Twitter (X) распространила шутку о том, как она могла бы "убить взглядом" Виктора Орбана во время встречи в рамках саммита Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Латвии распространила сообщение ученого Уны Бергман, которая подписала фото встречи Силини и Орбана так: "Если бы взглядом можно было убить, или встреча премьер-министров Латвии и Венгрии в Брюсселе". Масло на холсте, 2023 год".

"Сегодняшнее горячее фото с заседания Евросовета. Ты "притягиваешь взгляды", – прокомментировала Силиня.

Ожидается, что на саммите лидеров ЕС будут решены четыре вопроса, связанные с Украиной, а именно: начало переговоров о вступлении в ЕС, долгосрочная помощь Украине на сумму 50 миллиардов евро, военная помощь Киеву на сумму 500 миллионов евро и двенадцатый пакет санкций против России.

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Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как известно, выступал против открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хотел, чтобы этот вопрос выносили на обсуждение саммита.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя

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Латвия Орбан