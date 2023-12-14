Лідери ЄС підтримують збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю

Європейська рада підтримала збільшення фінансування Європейського фонду миру, який компенсує державам-членам військову допомогу Україні, аби задовольнити подальші військові потреби Києва.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, які цитує "Європейська правда".

Лідери Євросоюзу підтвердили наміри й далі надавати "потужну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно".

"Європейська рада наполягає на важливості своєчасної, передбачуваної та сталої військової підтримки України, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з військової допомоги, а також через пряму двосторонню допомогу держав-членів", – йдеться в документі.

Серед іншого, йдеться про збільшення поставок Україні ракет, боєприпасів та засобів ППО й активізацію роботи "над реформою Європейського фонду миру та подальшим збільшенням його фінансування", спираючись на пропозицію Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Нагадаємо, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС запропонував у липні створити спеціальний фонд для підтримки української армії на наступні чотири роки обсягом до 20 мільярдів євро. Але низка країн перед самітом непублічно висловлювали застереження щодо виділення такої суми коштів.

Що ж стосується безпекових зобов’язань Євросоюзу, то Європейська рада запросила топ-дипломата ЄС та держави-члени "продовжити роботу" з цього питання.

Водночас у висновках саміту ЄС міститься застереження, що військова допомога та безпекові зобов’язання мають відповідати політиці окремих держав-членів та "враховувати безпекові та оборонні інтересів усіх держав-членів".

У грудні Україна почала консультації з Євросоюзом щодо колективних безпекових зобов’язань.Зокрема, їх обговорювали представники українського Міноборони та ЄС.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" про те, як на саміті ЄС вдалось ухвалити позитивне рішення для України.