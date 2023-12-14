ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК

Європейська рада у своєму рішенні щодо переговорів про вступ України до ЄС підтвердила, що юридичні й технічні аспекти цього процесу – так звана переговорна рамка – будуть схвалені тільки після повного виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У висновках саміту ЄС стосовно України та Молдови йдеться, що "Європейська Рада запрошує Раду (ЄС. – Ред.) затвердити відповідні переговорні рамки після того, як будуть здійснені відповідні кроки, викладені у відповідних рекомендаціях Комісії від 8 листопада 2023 року".

Це означає, що до безпосереднього початку переговорів Україна повинна виконати всі рекомендації Єврокомісії, включно з тими, які вона вказала у листопадовому звіті про розширення.

Зауважимо, що Україна формально виконала майже всі ці рекомендації – зокрема вдосконалення закону про нацменшини та посилення інституційної спроможності антикорупційних органів; відповідні закони минулого тижня підписав Володимир Зеленський.

Натомість лишилась невиконаною ще одна рекомендація – про врегулювання лобістської діяльності. Відповідний урядовий законопроєкт лише був зареєстрований у парламенті.

Крім того, позитивну оцінку виконання рекомендацій має дати Єврокомісія, і в процесі цієї оцінки можливі додаткові коригування.

У найбільш оптимістичному сценарії "переговорну рамку" для України можуть затвердити навесні 2024 року після того, як лідери ЄС підтвердять виконання Києвом усіх критеріїв ЄК.

Нагадаємо, в четвер голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Дивіться також пояснення "ЄвроПравди" про те, як на саміті ЄС вдалось ухвалити позитивне рішення для України.