Лидеры ЕС поддерживают увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием

Европейский совет поддержал увеличение финансирования Европейского фонда мира, который компенсирует государствам-членам военную помощь Украине, чтобы удовлетворить дальнейшие военные потребности Киева.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, которые цитирует "Европейская правда".

Лидеры Евросоюза подтвердили намерения и дальше оказывать "мощную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется".

"Европейский совет настаивает на важности своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки Украины, в частности через Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи, а также через прямую двустороннюю помощь государств-членов", – говорится в документе.

Среди прочего, речь идет об увеличении поставок Украине ракет, боеприпасов и средств ПВО и активизации работы "над реформой Европейского фонда мира и дальнейшим увеличением его финансирования", опираясь на предложение Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

Напомним, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС предложил в июле создать специальный фонд для поддержки украинской армии на следующие четыре года объемом до 20 миллиардов евро. Но ряд стран перед саммитом непублично высказывали предостережения относительно выделения такой суммы средств.

Что же касается обязательств Евросоюза по безопасности, то Европейский совет пригласил топ-дипломата ЕС и государства-члены "продолжить работу" по этому вопросу.

В то же время в выводах саммита ЕС содержится предостережение, что военная помощь и обязательства по безопасности должны соответствовать политике отдельных государств-членов и "учитывать безопасность и оборонные интересы всех государств-членов".

В декабре Украина начала консультации с Евросоюзом относительно коллективных обязательств по безопасности, в частности, их обсуждали представители украинского Минобороны и ЕС.