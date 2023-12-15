З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку

З початку доби 15 грудня на кордон Фінляндії з Росії лише через один КПП прибули понад 70 шукачів притулку, а сукупно зі вчорашнім днем – вже понад 130.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Вранці у п’ятницю прикордонники на КПП "Ваалімаа" на півдні країни повідомили, що від початку доби до 8 ранку туди прибув 71 шукач притулку.

За четвер лише через цей КПП прибули 62 шукачів притулку.

Ці цифри не включають інформацію про те, скільки людей прибуло на другий відкритий пункт пропуску "Ніірала".

Нагадаємо, 14 грудня стало першим днем роботи цих двох КПП після повного закриття кордону з Росією протягом двох тижнів, з 30 листопада.

Оскільки на кордоні одразу ж з’явилися нові шукачі притулку, уряд швидко ухвалив рішення знову закрити кордон до середини січня.

Рішення набуде чинності лише з вечора п’ятниці, оскільки законодавство вимагає попереджати про такі зміни не менш як за добу.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".