С начала суток на границу Финляндии с Россией прибыли более 70 искателей убежища

С начала суток 15 декабря на границу Финляндии из России прибыли более 70 искателей убежища, а совокупно со вчерашним днем – уже более 130.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Утром в пятницу пограничники на КПП "Ваалимаа" на юге страны сообщили, что с начала суток до 8 утра туда прибыл 71 искатель убежища.

За четверг только через этот КПП прибыли 62 искателей убежища.

На второй открытый пункт пропуска "Ниирала" с начала суток прибыл один человек.

Напомним, 14 декабря стало первым днем работы этих двух КПП после полного закрытия границы с Россией в течение двух недель, с 30 ноября.

Поскольку на границе сразу же появились новые искатели убежища, правительство быстро приняло решение снова закрыть границу до середины января.

Решение вступит в силу только с вечера пятницы, поскольку законодательство требует предупреждать о таких изменениях не менее чем за сутки.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".