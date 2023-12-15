Більше 10 країн Заходу закликали Ізраїль боротися з нападами на палестинців на Західному березі

Більше десятка країн Європи і ЄС як об’єднання, а також Канада та Австралія спільно закликали Ізраїль зробити конкретні кроки для припинення нападів на палестинське населення на західному березі річки Йордан з боку радикальних ізраїльських поселенців.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому тексті спільної заяви.

Заяву підписали Австралія, Канада, ЄС як союз, Бельгія, Франція, Іспанія, Нідерланди, Швейцарія, Люксембург, Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ірландія та Британія.

Joint statement: 🇫🇮🇦🇺🇧🇪🇨🇦🇩🇰🇪🇺🇫🇷🇮🇪🇱🇺🇳🇱🇳🇴🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇬🇧 call on Israel to take immediate and concrete steps to tackle record high settler violence in the occupied West Bank. Extremist settler violence committed against Palestinians is unacceptable. The violence must stop. pic.twitter.com/PhaC3VxTN8 December 15, 2023

Країни висловили стурбованість рекордною кількістю нападів радикальних поселенців на палестинців на Західному березі, зауваживши, що від початку жовтня це понад 340 нападів, внаслідок яких 8 цивільних палестинців загинули, понад 80 поранені і понад тисяча змушені були втікати зі своїх домівок.

"Рішуче засуджуємо насильницькі дії поселенців-ектремістів… Підкреслюємо нашу позицію щодо того, що ізраїльські поселення на окупованому Західному березі є незаконними відповідно до норм міжнародного права, а також нагадуємо Ізарїлю про його зобов’язання за міжнародним правом, зокрема ст. 49 IV Женевської конвенції…

Ізраїль як окупаційна влада зобов’язаний захистити цивільне палестинське населення на Західному березі. Відповідальні за насильницькі дії повинні бути притягнені до відповідальності", – наголошують підписанти.

Країни привітали заяву офіційного Тель-Авіву від 9 листопада, де з проблемою обіцяли розібратися, але наголосили, що за нею мають бути проактивні кроки.

Нагадаємо, на початку грудня США анонсували візові санкції щодо осіб, дії яких "шкодять миру і спокою на Західному березі річки Йордан".

Британія 14 грудня оголосила, що закриває в’їзд ізраїльським поселенцям-екстремістам із Західного берега.

Франція пропонує запровадити аналогічні заходи на рівні Європейського Союзу.