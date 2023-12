Більше 10 країн Заходу закликали Ізраїль боротися з нападами на палестинців на Західному березі

Більше десятка країн Європи і ЄС як об’єднання, а також Канада та Австралія спільно закликали Ізраїль зробити конкретні кроки для припинення нападів на палестинське населення на західному березі річки Йордан з боку радикальних ізраїльських поселенців.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому тексті спільної заяви.

Заяву підписали Австралія, Канада, ЄС як союз, Бельгія, Франція, Іспанія, Нідерланди, Швейцарія, Люксембург, Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ірландія та Британія.

Joint statement: 🇫🇮🇦🇺🇧🇪🇨🇦🇩🇰🇪🇺🇫🇷🇮🇪🇱🇺🇳🇱🇳🇴🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇬🇧 call on Israel to take immediate and concrete steps to tackle record high settler violence in the occupied West Bank. Extremist settler violence committed against Palestinians is unacceptable. The violence must stop. pic.twitter.com/PhaC3VxTN8