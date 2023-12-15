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Более 10 стран Запада призвали Израиль бороться с нападениями на палестинцев на Западном берегу

Пятница, 15 декабря 2023, 13:16

Более десятка стран Европы и ЕС как объединение, а также Канада и Австралия совместно призвали Израиль предпринять конкретные шаги для прекращения нападений на палестинское население на Западном берегу реки Иордан со стороны радикальных израильских поселенцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном тексте совместного заявления.

Заявление подписали Австралия, Канада, ЕС как союз, Бельгия, Франция, Испания, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия и Великобритания.

Страны выразили обеспокоенность рекордным количеством нападений радикальных поселенцев на палестинцев на Западном берегу, отметив, что с начала октября произошли более 340 нападений, в результате которых 8 гражданских палестинцев погибли, более 80 ранены и более тысячи вынуждены были бежать из своих домов.

"Решительно осуждаем насильственные действия поселенцев-экстремистов... Подчеркиваем нашу позицию относительно того, что израильские поселения на оккупированном Западном берегу являются незаконными в соответствии с нормами международного права, а также напоминаем Израилю о его обязательствах по международному праву, в частности ст. 49 IV Женевской конвенции...

Израиль как оккупационная власть обязан защитить гражданское палестинское население на Западном берегу. Виновные в насильственных действиях должны быть привлечены к ответственности", – отмечают подписанты.

Страны приветствовали заявление официального Тель-Авива от 9 ноября, который пообещал "разобраться" с проблемой, но отметили, что за обещанием должны быть проактивные шаги.

Напомним, в начале декабря США анонсировали визовые санкции в отношении лиц, действия которых "вредят миру и спокойствию на Западном берегу реки Иордан".

Великобритания 14 декабря объявила, что закрывает въезд израильским поселенцам-экстремистам с Западного берега.

Франция предлагает ввести аналогичные меры на уровне Европейского Союза.

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Ближний Восток