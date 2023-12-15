Более 10 стран Запада призвали Израиль бороться с нападениями на палестинцев на Западном берегу

Более десятка стран Европы и ЕС как объединение, а также Канада и Австралия совместно призвали Израиль предпринять конкретные шаги для прекращения нападений на палестинское население на Западном берегу реки Иордан со стороны радикальных израильских поселенцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном тексте совместного заявления.

Заявление подписали Австралия, Канада, ЕС как союз, Бельгия, Франция, Испания, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия и Великобритания.

Joint statement: 🇫🇮🇦🇺🇧🇪🇨🇦🇩🇰🇪🇺🇫🇷🇮🇪🇱🇺🇳🇱🇳🇴🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇬🇧 call on Israel to take immediate and concrete steps to tackle record high settler violence in the occupied West Bank. Extremist settler violence committed against Palestinians is unacceptable. The violence must stop. pic.twitter.com/PhaC3VxTN8 December 15, 2023

Страны выразили обеспокоенность рекордным количеством нападений радикальных поселенцев на палестинцев на Западном берегу, отметив, что с начала октября произошли более 340 нападений, в результате которых 8 гражданских палестинцев погибли, более 80 ранены и более тысячи вынуждены были бежать из своих домов.

"Решительно осуждаем насильственные действия поселенцев-экстремистов... Подчеркиваем нашу позицию относительно того, что израильские поселения на оккупированном Западном берегу являются незаконными в соответствии с нормами международного права, а также напоминаем Израилю о его обязательствах по международному праву, в частности ст. 49 IV Женевской конвенции...

Израиль как оккупационная власть обязан защитить гражданское палестинское население на Западном берегу. Виновные в насильственных действиях должны быть привлечены к ответственности", – отмечают подписанты.

Страны приветствовали заявление официального Тель-Авива от 9 ноября, который пообещал "разобраться" с проблемой, но отметили, что за обещанием должны быть проактивные шаги.

Напомним, в начале декабря США анонсировали визовые санкции в отношении лиц, действия которых "вредят миру и спокойствию на Западном берегу реки Иордан".

Великобритания 14 декабря объявила, что закрывает въезд израильским поселенцам-экстремистам с Западного берега.

Франция предлагает ввести аналогичные меры на уровне Европейского Союза.