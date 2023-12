Более 10 стран Запада призвали Израиль бороться с нападениями на палестинцев на Западном берегу

Более десятка стран Европы и ЕС как объединение, а также Канада и Австралия совместно призвали Израиль предпринять конкретные шаги для прекращения нападений на палестинское население на Западном берегу реки Иордан со стороны радикальных израильских поселенцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном тексте совместного заявления.

Заявление подписали Австралия, Канада, ЕС как союз, Бельгия, Франция, Испания, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия и Великобритания.

Joint statement: 🇫🇮🇦🇺🇧🇪🇨🇦🇩🇰🇪🇺🇫🇷🇮🇪🇱🇺🇳🇱🇳🇴🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇬🇧 call on Israel to take immediate and concrete steps to tackle record high settler violence in the occupied West Bank. Extremist settler violence committed against Palestinians is unacceptable. The violence must stop. pic.twitter.com/PhaC3VxTN8