Бюджетна криза посилила непопулярність німецького уряду

Після суперечки щодо бюджету на наступний рік федеральний уряд Німеччини ще більше погіршив свою репутацію серед населення.

Такі показники свіжого "Політбарометра" каналу ZDF, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Згідно з результатами, урядова коаліція має гірші показники, ніж будь-коли раніше. Так, лише 27% опитаних вважають, що уряд "досить добре справляється зі своїми обов'язками". Це риблизно вдвічі менше, ніж у середині березня.

У той час як більшість прихильників СДПН і "Зелених" позитивно оцінюють роботу уряду, прихильники всіх інших партій бачать її інакше. Навіть серед прихильників Вільної демократичної партії лише п'ята частина (22%) задоволена роботою коаліції. Водночас лише 35% опитаних вважають, що федеральний уряд на чолі з опозиційним ХДС виконував би свою роботу краще.

Федеральний канцлер Олаф Шольц досяг свого особистого мінімуму в "Політбарометрі". Під час оцінки політиків за шкалою плюс/мінус п'ять канцлер набрав мінус 1 бал за шкалою симпатії та ефективності. У листопаді він ще був на рівні мінус 0,4.

У п'ятницю німецький Бундестаг затвердив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши дію самообмеження на запозичення після того, як минулого місяця рішення Конституційного суду порушило плани уряду щодо витрат.

Днями урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро.

В ньому, зокрема, передбачена пряма двостороння допомога Україні в розмірі восьми мільярдів євро.

Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.