Бюджетный кризис усилил непопулярность немецкого правительства

После спора по бюджету на следующий год федеральное правительство Германии еще больше ухудшило свою репутацию среди населения.

Таковы показатели свежего "Политбарометра" канала ZDF, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Согласно результатам, у правительственной коалиции – худшие показатели, чем когда-либо прежде. Так, только 27% опрошенных считают, что правительство "достаточно хорошо справляется со своими обязанностями" – примерно вдвое меньше, чем в середине марта.

В то время как большинство сторонников СДПГ и "Зеленых" положительно оценивают работу правительства, сторонники всех остальных партий видят ее иначе. Даже среди сторонников Свободной демократической партии лишь пятая часть (22%) довольна работой коалиции. В то же время только 35% опрошенных считают, что федеральное правительство во главе с ХДС выполняло бы свою работу лучше.

Федеральный канцлер Олаф Шольц достиг своего личного минимума в "Политбарометре". При оценке политиков по шкале плюс/минус пять канцлер набрал минус балл по шкале симпатии и эффективности. В ноябре он еще был на уровне минус 0,4.

В пятницу немецкий Бундестаг утвердил дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив действие самоограничения на заимствования после того, как в прошлом месяце решение Конституционного суда нарушило планы правительства по расходам.

На днях правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением дыры в бюджете на 60 миллиардов евро.

В нем, в частности, предусматривается прямая двусторонняя помощь Украине в размере восьми миллиардов евро.

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.