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Британія запровадила санкції проти ключового банку "Ростеха"

П'ятниця, 15 грудня 2023, 18:02

Уряд Великої Британії у п’ятницю оновив санкційний перелік, додавши до нього опорний банк підсанкційної російської державної корпорації "Ростех" – "Новикомбанк".

Про це йдеться в повідомленні британського Міністерства фінансів, на яке посилається "Європейська правда".

Санкції передбачають блокування активів "Новикомбанку" на території Британії, заборону ведення з ним кореспондентських відносин, а також надання йому послуг британськими фізичними та юридичними особами.

Крім того, Британія розширила обмеження стосовно понад двох десятків російських фінустанов, включно з "Россільгоспбанком", "Альфа-банком", "ВТБ", "Газпромбанком" та іншими, заборонивши вести з ними кореспондентські відносини й обробляти платежі.

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"Новикомбанк", як і "Ростех", уже перебував під санкціями Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Австралії та Нової Зеландії.

Раніше Велика Британія анонсувала створення спеціального підрозділу для посилення боротьби з компаніями, які ухиляються від санкцій щодо Росії.

Напередодні уряд Британії схвалив законодавство для запровадження подальших санкцій щодо товарів, технологій та джерел фінансування, які Росія може використовувати для ведення війни проти України.

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