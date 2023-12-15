Британия ввела санкции против ключевого банка "Ростеха"

Правительство Великобритании в пятницу обновило санкционный перечень, добавив в него опорный банк подсанкционной российской государственной корпорации "Ростех" – "Новикомбанк".

Об этом говорится в сообщении британского Министерства финансов, на которое ссылается "Европейская правда".

Санкции предусматривают блокирование активов "Новикомбанка" на территории Британии, запрет ведения с ним корреспондентских отношений, а также предоставление ему услуг британскими физическими и юридическими лицами.

Кроме того, Великобритания расширила ограничения в отношении более двух десятков российских финучреждений, включая "Россельхозбанк", "Альфа-банк", "ВТБ", "Газпромбанк" и другие, запретив вести с ними корреспондентские отношения и обрабатывать платежи.

"Новикомбанк", как и "Ростех", уже находился под санкциями Соединенных Штатов, Европейского Союза, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее Великобритания анонсировала создание специального подразделения для усиления борьбы с компаниями, которые уклоняются от санкций в отношении России.

Накануне правительство Британии одобрило законодательство для введения дальнейших санкций в отношении товаров, технологий и источников финансирования, которые Россия может использовать для ведения войны против Украины.