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Данія з 2025 року запровадить "зелений" податок на авіаквитки

П'ятниця, 15 грудня 2023, 18:56

Уряд Данії у п’ятницю оголосив про рішення з 2025 року поетапно запровадити "зелений" податок на авіаквитки, покликаний компенсувати шкоду авіаперельотів довкіллю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило данське Міністерство транспорту.

Податок на пасажирські авіаперевезення в Данії вводитимуть поетапно з 2025 до 2030 року, протягом яких він зростатиме з 70 данських крон (9,4 євро) до 100 крон (13,4 євро). Це – усереднені значення, а фактичний розмір податку визначається тривалістю перельоту.

Приміром, за внутрішні рейси та рейси в межах Європи з 2030 року в Данії стягуватимуть 50 крон податку, а за маршрути середньої та великої дальності за межами ЄС – 310 та 410 крон відповідно.

Кошти від "зеленого податку", серед іншого, будуть спрямовані на фінансування переходу внутрішньої авіації Данії на екологічно чисті технології.

Данія пропонує "зелений" податок на авіаперельоти в розмірі $14

Частину цих коштів також спрямують на підвищення щорічних виплат 300 тисячам найменш заможних пенсіонерів Данії на 4800 крон, починаючи з 2025 року.

"Можу уявити, що з роками ми матимемо загальноєвропейське регулювання у цій сфері. Це був би правильний шлях вперед", – прокоментував міністр клімату та енергетики Данії Ларс Аагаард.

Наприкінці літа міністр транспорту Франції Клеман Бон анонсував підготовку пропозиції, яка регулюватиме мінімальну ціну на авіаперельоти в Європейському Союзі для боротьби зі змінами клімату.

У травні цього року у Франції набула чинності урядова постанова, яка забороняє внутрішні авіарейси для поїздок, які можна здійснити менш ніж за дві з половиною години на поїзді. Мета полягає у скороченні шкідливих викидів, які припадають на авіацію, шляхом зменшення рейсів.

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