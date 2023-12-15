Дания с 2025 года введет "зеленый" налог на авиабилеты

Правительство Дании в пятницу объявило о решении с 2025 года поэтапно ввести "зеленый" налог на авиабилеты, призванный компенсировать вред авиаперелетов окружающей среде.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявило датское Министерство транспорта.

Налог на пассажирские авиаперевозки в Дании будут вводить поэтапно с 2025 до 2030 года, в течение которых он будет расти с 70 датских крон (9,4 евро) до 100 крон (13,4 евро). Это – усредненные значения, а фактический размер налога определяется продолжительностью перелета.

К примеру, за внутренние рейсы и рейсы в пределах Европы с 2030 года в Дании будут взимать 50 крон налога, а за маршруты средней и большой дальности за пределами ЕС – 310 и 410 крон соответственно.

Средства от "зеленого налога", среди прочего, будут направлены на финансирование перехода внутренней авиации Дании на экологически чистые технологии.

Часть этих средств также направят на повышение ежегодных выплат 300 тысячам наименее состоятельных пенсионеров Дании на 4800 крон, начиная с 2025 года.

"Могу представить, что с годами мы будем иметь общеевропейское регулирование в этой сфере. Это был бы правильный путь вперед", – прокомментировал министр климата и энергетики Дании Ларс Аагаард.

В конце лета министр транспорта Франции Клеман Бон анонсировал подготовку предложения, которое будет регулировать минимальную цену на авиаперелеты в Европейском Союзе для борьбы с изменениями климата.

В мае этого года во Франции вступило в силу правительственное постановление, запрещающее внутренние авиарейсы для поездок, которые можно осуществить менее чем за два с половиной часа на поезде. Цель заключается в сокращении вредных выбросов, которые приходятся на авиацию, путем уменьшения рейсов.