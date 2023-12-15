Шольц: Україна неодмінно отримає 50 млрд євро, з Орбаном чи без

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна обов'язково отримає 50 мільярдів євро допомоги, про які 26 лідерів домовилися на саміті ЄС – навіть якщо Угорщина продовжить блокувати угоду про бюджет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

На випадок, якщо угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан не поступиться на спеціальному саміті, запланованому на січень, Шольц сказав: "У нас є інші можливості допомогти Україні".

Однак, за його словами, від спроби знайти рішення в рамках звичайного бюджету не варто відмовлятися. Він оптимістично налаштований, що це вдасться.

Шольц відкинув вимогу Орбана розблокувати кошти ЄС, заморожені через порушення верховенства права в Угорщині, в обмін на відмову від права вето. За його словами, не можна змішувати різні речі.

Після саміту ЄС президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія буде розробляти новий варіант пропозиції для фінансування допомоги Україні та інших нових видатків, але вже є зобов’язання столиць профінансувати програму.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю Орбан заблокував спільне рішення ЄС про пакет бюджетних рішень, частиною якого є 4-річна допомога на суму 50 млрд євро. Утім, лідери ЄС вірять у спільне рішення про 50 млрд євро на початку 2024 року.

Детально про це рішення та дискусії, які до нього привели, читайте у статті "Поразка Орбана чи перемога України? Деталі та наслідки рішення історичного саміту ЄС"