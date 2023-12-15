Шольц: Украина непременно получит 50 млрд евро, с Орбаном или без

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Украина обязательно получит 50 миллиардов евро помощи, о которых 26 лидеров договорились на саммите ЕС – даже если Венгрия продолжит блокировать соглашение о бюджете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

На случай, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не уступит на специальном саммите, запланированном на январь, Шольц сказал: "У нас есть другие возможности помочь Украине".

Однако, по его словам, от попытки найти решение в рамках обычного бюджета не стоит отказываться. Он оптимистично настроен, что это удастся.

Шольц отверг требование Орбана разблокировать средства ЕС, замороженные из-за нарушения верховенства права в Венгрии, в обмен на отказ от права вето. По его словам, нельзя смешивать разные вещи.

После саммита ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия будет разрабатывать новый вариант предложения для финансирования помощи Украине и других новых расходов, но уже есть обязательства столиц профинансировать программу.

Как сообщалось, в ночь на пятницу Орбан заблокировал совместное решение ЕС о пакете бюджетных решений, частью которого является 4-летняя помощь на сумму 50 млрд евро. Впрочем, лидеры ЕС верят в совместное решение о 50 млрд евро в начале 2024 года.

Подробно об этом решении и дискуссиях, которые к нему привели, читайте в статье "Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС".