Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав не довіряти повідомленням ЗМІ про те, що угорський прем’єр Віктор Орбан залишив залу на саміті ЄС під час голосування за переговори з Україною за порадою канцлера ФРН.

Про це Сійярто сказав у подкасті правого провладного видання Mandiner, яке цитує портал 444.hu, повідомляє "Європейська правда".

Репортер Mandiner запитав міністра закордонних справ Угорщини, чи справді Орбан залишив зал засідань Європейської ради за пропозицією Олафа Шольца, як про це першим написало видання Politico (а згодом підтвердив сам Шольц).

"Я б запропонував, щоб у таких серйозних місцях, як подкаст Mandiner, ми навіть не згадували про легковажні таблоїди на кшталт Politico", – відповів Сійярто. (Для певності цю цитату голова угорського МЗС опублікував також у Facebook.)

Він окремо повторив, що рішення лідерів ЄС про початок переговорів про вступ України "не має практичного значення".

У випадку з Україною "ми будемо змушені вдатися до інструменту жорсткого вето, коли ЄС захоче ухвалити рішення, які завдадуть шкоди Угорщині в ході реальних переговорів", додав Сійярто.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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