Сийярто просит не верить "таблоидам", которые писали об унижении Орбана на саммите ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал не доверять сообщениям СМИ о том, что венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал на саммите ЕС во время голосования за переговоры с Украиной по совету канцлера ФРГ.

Об этом Сийярто сказал в подкасте правого провластного издания Mandiner, которое цитирует портал 444.hu, сообщает "Европейская правда".

Репортер Mandiner спросил министра иностранных дел Венгрии, действительно ли Орбан покинул зал заседаний Европейского совета по предложению Олафа Шольца, как об этом первым написало издание Politico (а впоследствии подтвердил сам Шольц).

"Я бы предложил, чтобы в таких серьезных местах, как подкаст Mandiner, мы даже не упоминали о легкомысленных таблоидах вроде Politico", – ответил Сийярто (Чтобы наверняка, эту цитату глава венгерского МИДа опубликовал также в Facebook).

Он отдельно повторил, что решение лидеров ЕС о начале переговоров о вступлении Украины "не имеет практического значения".

В случае с Украиной "мы будем вынуждены прибегнуть к инструменту жесткого вето, когда ЕС захочет принять решения, которые нанесут ущерб Венгрии в ходе реальных переговоров", добавил Сийярто.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

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