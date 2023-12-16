Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини

Суд Ватикану в суботу засудив 75-річного Анджело Беччіу, колись впливового кардинала Святого Престолу й одного з претендентів на папство, до п’яти з половиною років ув’язнення за фінансові злочини, пов’язані з нерухомістю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Колишній радник Папи Римського Франциска, Беччіу є найстаршим священнослужителем католицької церкви, який будь-коли постав перед кримінальним судом Ватикану.

Йому та дев'ятьом іншим фігурантам, зокрема фінансистам, юристам та колишнім працівникам Ватикану, висували низку звинувачень – від шахрайства, розкрадання та відмивання грошей до здирництва, корупції та зловживання службовим становищем.

Всі вони звинувачення заперечували.

Судовий процес, який тривав із липня 2021 року, стосувався передусім купівлі розкішної нерухомості в Лондоні за 350 мільйонів євро в межах інвестиції, на яку Ватикан із 2014-го витрати десятки мільйонів євро.

За кілька тижнів до початку судового процесу Франциск дозволив цивільним судам Ватикану судити кардиналів і єпископів, тоді як раніше цим займався виключно церковний суд під головуванням кардиналів.

Прокурор у справі Алессандро Дідді вимагав для кардинала сім років і три місяці ув'язнення й від чотирьох до 13 років – для інших фігурантів.

Суд зрештою присудив колишньому посадовцю Святого Престолу 5,5 року ув’язнення, штраф у вісім тисяч євро та заборону обіймати державні посади до кінця життя. Захист Беччіу вже оголосив, що оскаржить рішення.

Італійська преса пише, що мало хто очікував такого суворого вироку для кардинала – попри те, що його справу розглядав цивільний суд.

Анджело Беччіу раніше був одним із найбільш впливових представників Святого Престолу за кордоном, а у 2011-2018 роках був другим номером у Державному секретаріаті – відомстві Ватикану, яке найтісніше співпрацює з Папою Римським.

Після того, як розгорівся скандал із інвестиціями Беччіу, Ватикан вперше в історії оприлюднив інформацію про свої володіння нерухомістю, вказавши, що володіє понад 5000 об'єктами нерухомості, здебільшого в Італії.