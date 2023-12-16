Некогда приближенного к Папе кардинала осудили на 5,5 года за финансовые преступления

Суд Ватикана в субботу приговорил 75-летнего Анджело Беччиу, некогда влиятельного кардинала Святого Престола и одного из претендентов на папство, к пяти с половиной годам заключения за финансовые преступления, связанные с недвижимостью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Бывший советник Папы Римского Франциска, Беччиу является старейшим священнослужителем католической церкви, который когда-либо предстал перед уголовным судом Ватикана.

Ему и девяти другим фигурантам, в частности финансистам, юристам и бывшим работникам Ватикана, выдвигали ряд обвинений – от мошенничества, хищения и отмывания денег до вымогательства, коррупции и злоупотребления служебным положением.

Все они обвинения отрицали.

Судебный процесс, который длился с июля 2021 года, касался прежде всего покупки роскошной недвижимости в Лондоне за 350 миллионов евро в рамках инвестиции, на которую Ватикан с 2014-го потратил десятки миллионов евро.

За несколько недель до начала судебного процесса Франциск разрешил гражданским судам Ватикана судить кардиналов и епископов, тогда как раньше этим занимался исключительно церковный суд под председательством кардиналов.

Прокурор по делу Алессандро Дидди требовал для кардинала семь лет и три месяца заключения и от четырех до 13 лет – для других фигурантов.

Суд в итоге приговорил бывшего чиновника Святого Престола к 5,5 годам заключения, штрафу в восемь тысяч евро и запрету занимать государственные должности до конца жизни. Защита Беччиу уже объявила, что обжалует решение.

Итальянская пресса пишет, что мало кто ожидал такого сурового приговора для кардинала – несмотря на то, что его дело рассматривал гражданский суд.

Анджело Беччиу ранее был одним из самых влиятельных представителей Святого Престола за рубежом, а в 2011-2018 годах был вторым номером в Государственном секретариате – ведомстве Ватикана, которое тесно сотрудничает с Папой Римским.

После того, как разгорелся скандал с инвестициями Беччиу, Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своих владениях недвижимостью, указав, что владеет более 5000 объектами недвижимости, в основном в Италии.