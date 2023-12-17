Кулеба назвал исторической просьбу Шольца к Орбану выйти во время голосования по Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за то, что на саммите ЕС тот уговорил венгерского премьера Виктора Орбана не ветировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии Bild.
"То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу венгерского вето, войдет в историю как акт немецкого лидерства в интересах Европы", – отметил Кулеба.
По его словам, на этой неделе глава немецкого правительства завоевал много искреннего и заслуженного восхищения в сердцах украинцев.
Глава МИД вспомнил, что когда в мае прошлого года он агитировал в Берлине за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, его призывы к Германии взять на себя инициативу в этом процессе в основном оставались глухими.
"Германия не хочет быть лидером", – говорили мне эксперты и политики в Берлине. Я рад, что с тех пор немецкие политические решения изменились. Я могу лишь надеяться, что это также означает более широкий и необратимый поворот в отношении Германии к лидерству в решении самых сложных вопросов", – указал Кулеба.
Министр подчеркнул, что у Киева есть много причин быть благодарными Германии, от военной помощи до финансовой поддержки, но, добавил он, политическая ясность относительно членства Украины в ЕС – это, пожалуй, "лучший рождественский подарок от Берлина".
"Серые зоны в Европе больше не возможны. Или вы раскрасите карту Европы в цвета ЕС, чтобы гарантировать безопасность и процветание для всех европейцев, или Путин раскрасит ее кровью и принесет еще больше страданий, нестабильности и разрушений. Я рад, что на этой неделе мы все стали безопаснее и увереннее", – резюмировал Кулеба.
Ранее Шольц подтвердил, что перед голосованием за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в четверг предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану выпить кофе за пределами зала.
Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.
Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.
Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.
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