В Британии призвали Израиль соблюдать гуманитарное право после стрельбы по церкви в Газе

Британский министр по делам Ближнего Востока Тарик Ахмад в воскресенье осудил смертоносный обстрел церкви в Газе, который, как утверждают, совершил израильский военный снайпер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Шокирован тем, что гражданские лица, которые нашли убежище в церкви на севере Газы, были убиты, а другие ранены", – говорится в заявлении министра.

"Израиль должен придерживаться Международного гуманитарного права. Гражданское население должно быть защищено. Устойчивое прекращение огня, ведущее к устойчивому миру, является насущной необходимостью", – добавил он.

По сообщению Латинского патриархата Иерусалима, в субботу снайпер застрелил женщину и ее дочь и ранил еще семь человек в церкви Святого семейства в Газе, что также осудил Папа Римский Франциск.

Согласно данным патриархата, опекающего католические церкви на Кипре, в Иордании, Израиле, Газе и на Западном берегу реки Иордан, люди пострадали во время нападения на комплекс, где большинство христианских семей Газы нашли убежище с начала войны.

В воскресенье Папа Франциск вспомнил о погибших в приходе Святого семейства, выразив сожаление по поводу того, что "безоружное гражданское население стало мишенью для бомб и стрельбы" в Газе.

По информации патриархата, танки Армии обороны Израиля также обстреляли монастырь сестер Матери Терезы, в котором проживают 54 человека с инвалидностью и который является частью церковного комплекса. Генератор здания, единственный источник электроэнергии, а также топливные запасы, солнечные батареи и резервуары для воды были уничтожены. Ракеты ЦАХАЛ сделали монастырь "непригодным для жизни", говорилось в заявлении.

Силы обороны Израиля опровергли в воскресенье заявление о том, что они обстреляли католический приход в секторе Газы. ЦАХАЛ заявил, что "не атакует гражданских лиц, вне зависимости от их религии".

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль в понедельник на фоне усиления раскола между президентом Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с ростом жертв среди гражданского населения в Газе.

Остин совершит визит, чтобы получить от израильских официальных лиц более четкую оценку их военных операций в секторе Газы.

Ранее более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.