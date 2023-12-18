Литва, Швеція та Канада створять групу для підтримки транспортної галузі України

Литва, Швеція та Канада мають намір в межах Міжнародного транспортного форуму створити "Групу спільних інтересів для України" (CIG4U) для підтримки відновлення транспортної галузі України та розвитку логістичних шляхів.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, головними напрямками роботи групи стануть координація підтримки матеріальних потреб, пов’язаних із транспортом, та аналітична підтримка відновлення транспортного сполучення.

Посадовець додав, що перші проєкти будуть спрямовані на сталий розвиток автомобільних та залізничних вантажних перевезень України.

"Вдячні нашим партнерам за підтримку України діями, що зараз надзвичайно важливо", – заявив Деркач.

Раніше повідомляли, що польські перевізники розпочинають нову блокаду під’їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною, до них долучаться і фермери.

15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.