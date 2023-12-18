Литва, Швеция и Канада создадут группу для поддержки транспортной отрасли Украины

Литва, Швеция и Канада намерены в рамках Международного транспортного форума создать "Группу общих интересов для Украины" (CIG4U) для поддержки восстановления транспортной отрасли Украины и развития логистических путей.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, главными направлениями работы группы станут координация поддержки материальных потребностей, связанных с транспортом, и аналитическая поддержка восстановления транспортного сообщения.

Чиновник добавил, что первые проекты будут направлены на устойчивое развитие автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок Украины.

"Благодарны нашим партнерам за поддержку Украины действиями, что сейчас чрезвычайно важно", – заявил Деркач.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики начинают новую блокаду подъездной дороги к пропускному пункту Дорогуск на границе с Украиной, к ним присоединятся и фермеры.

15 декабря Люблинский окружной суд разрешил польским перевозчикам возобновить протест на пункте пропуска Дорогуск с 18 декабря, который до этого заблокировал глава гмины.

Блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Между тем в Медыке с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Обманутое село". Они требуют, среди прочего, дотаций на кукурузу.