В Ісландії знову відкрився популярний курорт біля місця ймовірного виверження вулкана

Геотермальний курорт "Блакитна лагуна" (Blue Lagoon) на ісландському півострові Рейк’янес напередодні, 17 грудня, знову почав приймати відвідувачів – він понад місяць був закритий через загрозу ймовірного виверження вулкана.

Про це йдеться в публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Керівництво "Блакитної лагуни" заявило, що рішення про відновлення роботи – попри сейсмічну активність, що триває, й оголошений поліцією режим небезпеки – ухвалили в "тісній співпраці з владою".

Відвідувачі прибуватимуть до курорту спеціальним автобусом, бо в районі встановили оборонні конструкції для стримування ймовірного потоку магми. Усі готелі й один із ресторанів залишатимуться закритими до четверга, 21 грудня, коли там знову оцінять ризики для безпеки.

"Експерти ретельно відстежують ситуацію за допомогою аналізу в режимі реального часу. Наразі немає жодних ознак того, що магма наближається до поверхні. Ми раді вітати гостей в одному з чудес світу", – підсумували там.

"Блакитна лагуна" закрилась 9 листопада після того, як на півострові Рейк'янес за добу зафіксували понад 1000 землетрусів, й місцеве метеорологічне бюро вперше заговорило про ризик виверження вулкана неподалік.

У подальші дні з сусіднього міста Гріндавік евакуювали всіх 3800 мешканців. Нині їм дозволяють повертатися до своїх домівок з 7-ої ранку до 9-ої вечора, хоч і забороняють ночувати чи гуляти містом. Деякі місцеві підприємства вже відновили роботу.

Ісландське метеорологічне бюро в понеділок оголосило, що існують ознаки зменшення сейсмічної активності на півострові Рейк’янес, але для точнішої оцінки потрібні додаткові дані.

Геотермальний курорт "Блакитна лагуна" є одним із найпопулярніших в Ісландії: щороку його відвідують понад мільйон туристів, які прагнуть скористатись цілющими властивостями мінеральних басейнів, де температура становить 37-40 градусів за Цельсієм навіть у холодну пору року.