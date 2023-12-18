В Исландии вновь открылся популярный курорт возле места вероятного извержения вулкана

Геотермальный курорт "Голубая лагуна" (Blue Lagoon) на исландском полуострове Рейкьянес накануне, 17 декабря, снова начал принимать посетителей – он более месяца был закрыт из-за угрозы вероятного извержения вулкана.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Руководство "Голубой лагуны" заявило, что решение о возобновлении работы – несмотря на продолжающуюся сейсмическую активность и объявленный полицией режим опасности – приняли в "тесном сотрудничестве с властями".

Посетители будут прибывать на курорт специальным автобусом, потому что в районе установили оборонительные конструкции для сдерживания возможного потока магмы. Все отели и один из ресторанов будут оставаться закрытыми до четверга, 21 декабря, когда там снова оценят риски для безопасности.

"Эксперты тщательно отслеживают ситуацию с помощью анализа в режиме реального времени. Пока нет никаких признаков того, что магма приближается к поверхности. Мы рады приветствовать гостей в одном из чудес света", – подытожили там.

"Голубая лагуна" закрылась 9 ноября после того, как на полуострове Рейкьянес за сутки зафиксировали более 1000 землетрясений, и местное метеорологическое бюро впервые заговорило о риске извержения вулкана неподалеку.

В последующие дни из соседнего города Гриндавик эвакуировали всех 3800 жителей. Сейчас им позволяют возвращаться в свои дома с 7 утра до 9 вечера, хотя и запрещают ночевать или гулять по городу. Некоторые местные предприятия уже возобновили работу.

Исландское метеорологическое бюро в понедельник объявило, что существуют признаки уменьшения сейсмической активности на полуострове Рейкьянес, но для более точной оценки нужны дополнительные данные.

Геотермальный курорт "Голубая лагуна" является одним из самых популярных в Исландии: ежегодно его посещают более миллиона туристов, которые стремятся воспользоваться целебными свойствами минеральных бассейнов, где температура составляет 37-40 градусов по Цельсию даже в холодное время года.