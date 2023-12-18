Війна на Близькому Сході затримує постачання ізраїльської зброї в Естонію

Через війну на війни на Близькому Сході можуть на кілька місяців затриматися постачання ізраїльської зброї Естонії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив генеральний директор Державного центру оборонних інвестицій (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар, повідомляє ERR.

За його словами, є кілька контрактів і категорій, за якими через війну, що триває, затримується постачання. Естонія замовляє в Ізраїлю протитанкові ракети, протикорабельні ракети, кулемети й боєприпаси.

"Ми знаємо, що і цього року до нас щось прийде з Ізраїлю. У цьому сенсі ізраїльські компанії дуже ретельно дотримуються своїх міжнародних зобов'язань і тримають свої обіцянки. Наразі ми знаємо, що вони мають прибути в Естонію десь наприкінці першого кварталу, на початку другого кварталу", – зазначив Саар.

У відповідь на напад ХАМАС Ізраїль мобілізував 360 тисяч резервістів, деякі з яких працювали у великих підприємствах оборонної промисловості. Крім того, зросли власні потреби Ізраїлю в боєприпасах, вказує видання.

"Наприклад, компанія Elbit, яка є нашим партнером за контрактом на великокаліберні боєприпаси, заявила, що найближчим часом вона не братиме участі в наших мініконкурсах і не робитиме пропозиції саме тому, що ці боєприпаси зараз більше потрібні в Ізраїлі", – розповів Саар.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час розмови з українським візаві Рустемом Умєровим запевнив його в непохитній підтримці Таллінном Києва в повномасштабній війні проти Росії.

Перед цим прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у спільній статті для Politico застерегли: поки Україна продовжує боротьбу за свою свободу проти жорстокої агресії Росії, вільний світ має продовжувати курс на непохитну підтримку країни.