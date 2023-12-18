Война на Ближнем Востоке задерживает поставки израильского оружия в Эстонию

Из-за войны на войны на Ближнем Востоке могут на несколько месяцев задержаться поставки израильского оружия Эстонии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил генеральный директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар, сообщает ERR.

По его словам, есть несколько контрактов и категорий, по которым из-за продолжающейся войны задерживаются поставки. Эстония заказывает у Израиля противотанковые ракеты, противокорабельные ракеты, пулеметы и боеприпасы.

"Мы знаем, что и в этом году к нам что-то придет из Израиля. В этом смысле израильские компании очень тщательно соблюдают свои международные обязательства и держат свои обещания. На данный момент мы знаем, что они должны прибыть в Эстонию где-то в конце первого квартала, в начале второго квартала", — отметил Саар.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль мобилизовал 360 тысяч резервистов, некоторые из которых работали в крупных предприятиях оборонной промышленности. Кроме того, возросли собственные потребности Израиля в боеприпасах, указывает издание.

"Например, компания Elbit, которая является нашим партнером по контракту на крупнокалиберные боеприпасы, заявила, что в ближайшее время она не будет участвовать в наших мини-конкурсах и не будет делать предложения именно потому, что эти боеприпасы сейчас больше нужны в Израиле", — рассказал Саар.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время разговора с украинским визави Рустемом Умеровым заверил его в непоколебимой поддержке Таллинном Киева в полномасштабной войне против России.

Перед этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в совместной статье для Politico предостерегли: пока Украина продолжает борьбу за свою свободу против жестокой агрессии России, свободный мир должен продолжать курс на непоколебимую поддержку страны.