Влада Ірландії засудила підпал готелю, в якому планували розселити біженців

Ірландські політики й урядовці другу добу поспіль засуджують пожежу в готелі "Росс Лейк" у графстві Голвей у ніч проти неділі, який переобладнали для прийняття мігрантів і шукачів притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Journal.

Пожежа в готелі почалася близько 23:35 за місцевим часом у суботу. На той момент у будівлі не було людей, тож потерпілих у результаті інциденту немає. Поліція Ірландії розпочала розслідування "кримінального злочину".

Фото: RTE

Готель "Росс Лейк", розташований приблизно за 20 кілометрів від міста Голвей, вже кілька років не використовувався за призначенням, але найближчими днями мав прийняти 70 заявників на отримання міжнародного захисту.

За кілька днів до пожежі біля нього влаштовували протести проти використання готелю для шукачів притулку.

Ірландський прем’єр Лео Варадкар заявив, що насильству, підпалам і вандалізму немає жодного виправдання, а міністр інтеграції Родерік О'Горман сказав, що підпал мав на меті "залякати людей, які шукають міжнародного захисту тут, в Ірландії".

В Ірландії зростання кількості шукачів притулку збіглось із кризою ринку житла, в результаті якої в країні немає де розміщувати біженців.

Минулого місяця напад із ножем, у результаті якого було поранено трьох дітей і вихователя, спровокував заворушення в центрі Дубліна після того, як з'ясувалося, що нападник, натуралізований громадянин Ірландії, походить з Алжиру.