Власти Ирландии осудили поджог отеля, в котором планировали расселить беженцев

Ирландские политики и чиновники вторые сутки подряд осуждают пожар в отеле "Росс Лейк" в графстве Холвей в ночь на воскресенье, который переоборудовали для принятия мигрантов и искателей убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Journal.

Пожар в отеле начался около 23:35 по местному времени в субботу. На тот момент в здании не было людей, поэтому пострадавших в результате инцидента нет. Полиция Ирландии начала расследование "уголовного преступления".

ФОТО: RTE

Отель "Росс Лейк", расположенный примерно в 20 километрах от города Голвей, уже несколько лет не использовался по назначению, но в ближайшие дни должен был принять 70 заявителей на получение международной защиты.

За несколько дней до пожара возле него устраивали протесты против использования отеля для искателей убежища.

Ирландский премьер Лео Варадкар заявил, что насилию, поджогам и вандализму нет никакого оправдания, а министр интеграции Родерик О'Горман сказал, что поджог имел целью "запугать людей, которые ищут международной защиты здесь, в Ирландии".

В Ирландии рост количества искателей убежища совпал с кризисом рынка жилья, в результате которого в стране негде размещать беженцев.

В прошлом месяце нападение с ножом, в результате которого были ранены трое детей и воспитатель, спровоцировало беспорядки в центре Дублина после того, как выяснилось, что нападавший, натурализованный гражданин Ирландии, происходит из Алжира.