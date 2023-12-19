Білий дім пояснив різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Білий дім прояснив, в чому полягає різниця між жертвами загарбницької війни РФ в Україні та військової операції Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС в Газі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Пояснюючи різницю, посадовець США вказав, що на відміну від дій росіян в Україні, ізраїльтяни не роблять вбивства, тортури й зґвалтування цивільного населення в Газі метою війни, адже це не входить до їхніх планів і вони не намагаються навмисно вбивати цивільних.

"Те, що робить (президент РФ) Путін – не є доречним порівнянням (з діями Ізраїлю). Катування, зґвалтування, вбивства цивільних, руйнування цивільної інфраструктури, тероризування цілого населення – все це закладено в план війни Путіна", – зазначив Кірбі.

За його словами, ці дії кремлівського диктатора пояснюються тим, що він не може перемогти Україну "суто з традиційної військової точки зору", тому що Україна "краще озброєна, краще керує військами та контролює їх, і краще забезпечена ресурсами".

"То що ж він робить? Він бомбардує енергетичну інфраструктуру, намагається вбивати невинних цивільних і намагається зламати волю українського населення. І ми допомагаємо українцям документувати ці воєнні злочини російських солдатів на українській землі", – додав Кірбі.

"І це саме той підхід, який ХАМАС обрав для себе, коли порушив перемир'я, що діяло 6 жовтня, влетівши на параплані на концерт та почавши вбивати невинних людей (в Ізраїлі), які були там, щоб послухати музику, вбивати батьків на очах у дітей і навпаки. Це було навмисно", – підкреслив представник Білого дому.

Кірбі також уточнив, що США закликають Ізраїль бути якомога обережнішими та проводити військову операцію якомога точніше, коли йдеться про мінімізацію жертв серед цивільного населення.

Раніше понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Тим часом міністри закордонних справ Британії та Німеччини наполягають, що усі сторони мають рухатися у напрямку рішення з "двома державами" – Ізраїлем та Палестиною – коли гаряча фаза війни завершиться.

Нагадаємо, чотири держави ЄС запропонували скликати міжнародну мирну конференцію з метою реалізації рішення про дві держави – Ізраїлю та Палестини.