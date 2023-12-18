Німеччина виступила проти повного припинення вогню у Газі

Німеччина не підтримує негайне та повне припинення вогню в секторі Гази, оскільки вважає, що це не зупинить терористичне угруповання ХАМАС, операцію проти якого проводить Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що Ізраїль має продовжувати захищатися від терору ХАМАС та Хезболли з дотриманням міжнародного гуманітарного права, адже ХАМАС щодня атакує Ізраїль та обіцяє, що не припинить це робити, доки не знищить Єврейську державу.

"Ми проти вимог повного і негайного припинення вогню", – сказав Вагнер.

Водночас речник МЗС ФРН наголосив, що вітає відкриття додаткового пункту для доправлення гуманітарної допомоги та збільшення її обсягів, зокрема завдяки тимчасовим гуманітарним паузам, які дозволяють повернути заручників.

Він також нагадав, що страждання людей у Газі розпочалися 7 жовтня після нападу ХАМАС на Ізраїль, і наразі терористичне угруповання прикривається цивільним населенням сектору.

"ХАМАС відповідальний за страждання народу та може їх припинити", – резюмував Вагнер.

Раніше понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США попросили адміністрацію президента Джо Байдена закликати до негайного припинення вогню в Газі.

Тим часом міністри закордонних справ Британії та Німеччини наполягають, що усі сторони мають рухатися у напрямку рішення з "двома державами" – Ізраїлем та Палестиною – коли гаряча фаза війни завершиться.

Нагадаємо, чотири держави ЄС запропонували скликати міжнародну мирну конференцію з метою реалізації рішення про дві держави – Ізраїлю та Палестини.