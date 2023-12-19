Німецька компанія уклала довгострокову угоду про постачання газу з Норвегії

Державна німецька енергетична компанія SEFE та норвезький газовий гігант Equinor уклали довгострокову угоду про постачання газу.

Як пише "Європейська правда", про це інформує агентство DPA.

Угода передбачає, що Equinor поставить загалом 10 мільярдів кубометрів природного газу в період з 2024 по 2034 роки. Поставки здійснюватимуться за стандартними ринковими цінами.

Компанії також підписали лист про наміри, згідно з яким SEFE стане довгостроковим клієнтом низьковуглецевого водню Equinor у період з 2029 по 2060 рік, щоб спочатку постачати 5 терават-годин на рік, а в період між 2050 і 2060 роками – до 40 терават-годин на рік.

Згідно з повідомленням, щорічні обсяги газу з Норвегії відповідають третині потреб німецької промисловості. Існує також опціон на наступні п'ять років на 319 терават-годин.

За словами виконавчого директора Equinor Андерса Опедала, це одна з найбільших газових угод, які коли-небудь укладала компанія.

Норвегія, яка не є членом ЄС, стала найважливішим постачальником газу для Німеччини відтоді, як російські поставки були припинені внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.

SEFE – колишня дочірня компанія російського енергомонополіста "Газпром", яка зараз належить уряду Німеччини. Equinor – одна з найбільших нафтогазовидобувних компаній в Європі, яка на дві третини належить державі Норвегія.

Раніше Німеччина домовилася з Нігерією про поставки газу в обмін на інвестиції у розмірі 500 млн доларів в проєкти з відновлюваної енергетики.

Імпорт російської нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік, падіння склало 99,8%.

У січні цього року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.