Немецкая компания заключила долгосрочное соглашение о поставках газа из Норвегии

Государственная немецкая энергетическая компания SEFE и норвежский газовый гигант Equinor заключили долгосрочное соглашение о поставках газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует агентство DPA.

Соглашение предусматривает, что Equinor поставит всего 10 миллиардов кубометров природного газа в период с 2024 по 2034 годы. Поставки будут осуществляться по стандартным рыночным ценам.

Компании также подписали письмо о намерениях, согласно которому SEFE станет долгосрочным клиентом низкоуглеродного водорода Equinor в период с 2029 по 2060 год, чтобы сначала поставлять 5 тераватт-часов в год, а в период между 2050 и 2060 годами – до 40 тераватт-часов в год.

Согласно сообщению, ежегодные объемы газа из Норвегии соответствуют трети потребностей немецкой промышленности. Существует также опцион на следующие пять лет на 319 тераватт-часов.

По словам исполнительного директора Equinor Андерса Опедала, это одна из крупнейших газовых сделок, которые когда-либо заключала компания.

Норвегия, которая не является членом ЕС, стала важнейшим поставщиком газа для Германии с тех пор, как российские поставки были прекращены в результате полномасштабной войны РФ против Украины.

SEFE – бывшая дочерняя компания российского энергомонополиста "Газпром", которая сейчас принадлежит правительству Германии. Equinor – одна из крупнейших нефтегазодобывающих компаний в Европе, которая на две трети принадлежит государству Норвегия.

Ранее Германия договорилась с Нигерией о поставках газа в обмен на инвестиции в размере 500 млн долларов в проекты по возобновляемой энергетике.

Импорт российской нефти и природного газа упал с 2,2 миллиарда евро в феврале 2022 года до лишь 4,2 миллиона евро через год, падение составило 99,8%.

В январе этого года немецкий министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей.