Парламент Швейцарии смягчил правила экспорта оружия, что потенциально может помочь Украине

Швейцария Национальный совет – нижняя палата парламента – в понедельник вслед за верхней палатой, Совете кантонов, одобрил поправку к законодательству, которая несколько смягчает требования к экспорту вооружения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации The Swiss Times.

Правоцентристские и правые партии Швейцарии вопреки оппозиции левых и "зеленых" поддержали внесение поправки в Закон о военном вооружении.

В закон предлагают добавить новую статью 22b, согласно которой Федеральный совет Швейцарии (правительство) может в будущем отклоняться от критериев лицензирования экспорта оружия за границу "в исключительных обстоятельствах" и если это соответствует защите интересов внешней политики или политики безопасности.

О таком отклонении Федеральный совет должен уведомить комитеты по политике безопасности обеих палат парламента не позднее чем за 24 часа, причем оно должно быть ограничено во времени.

Инициаторы поправки – центристские и правые политические партии – указывали, что после полномасштабного вторжения России в Украину изменилась ситуация, и действующие ограничения больше не актуальны и могут навредить национальной оружейной промышленности.

Противники поправки напоминают, что два года назад парламент Швейцарии уже изымал подобную формулировку из предложения Федерального совета к народной инициативе "против экспорта оружия в страны, находящиеся в состоянии гражданской войны".

А местная группа "Швейцария без армии" объявила об инициировании референдума против пересмотра закона.

Теоретически новая поправка позволит Швейцарии одобрять реэкспорт оружия в Украину, но ни ее инициаторы, ни Федеральное правительство не сообщали о подобных намерениях.

Как известно, с начала войны в Украине несколько стран обратились к Швейцарии с просьбой разрешить передачу швейцарского оружия, которое есть в их арсенале, Киеву. Но швейцарская сторона ссылалась на свой нейтралитет и законодательные ограничения.

Напомним, в сентябре Национальный совет Швейцарии отклонил предложение Совета кантонов изменить правила реэкспорта оружия в страны, участвующие в военных конфликтах.

Читайте также: "Деньги не пахнут". Как нейтральная Швейцария помогает и как блокирует помощь Украине