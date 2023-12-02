У Росії буцімто почали перевіряти вантажні потяги до Фінляндії на наявність нелегалів

Російські ЗМІ повідомили, що вантажні потяги з країни, які прямують до Фінляндії, тепер оглядають на наявність пасажирів.

Про це повідомило російське інформагентство ТАСС, посилаючись на слова співрозмовника у силових структурах, пише "Європейська правда".

"Після завпровадження обмежень з боку Фінляндії вантажні потяги, що прямують через кордон, почали перевіряти на наявність можливих нелегальних пасажирів, які теоретично можуть ховатися між вагонами чи в інший спосіб. Раніше необхідності посилено перевіряти вантажні потяги не було", – прокоментувало джерело.

Як відомо, з 30 листопада Фінляндія закрила останній з восьми КПП на кордоні з Росією щонайменш до 13 грудня. Проте чотири залізничні пункти перетину кордону продовжують функціонувати для руху вантажів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

Детальніше про це – у статті Фінляндія тримає оборону: як Росія дала старт новій міграційній кризі на кордоні ЄС.