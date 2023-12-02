В России якобы начали проверять грузовые поезда в Финляндию на наличие нелегалов

Российские СМИ сообщили, что грузовые поезда из страны, которые направляются в Финляндию, теперь осматривают на наличие пассажиров.

Об этом сообщило российское информагентство ТАСС, ссылаясь на слова собеседника в силовых структурах, пишет "Европейская правда".

"После введения ограничений со стороны Финляндии грузовые поезда, следующие через границу, начали проверять на наличие возможных нелегальных пассажиров, которые теоретически могут прятаться между вагонами или иным образом. Ранее необходимости усиленно проверять грузовые поезда не было", – прокомментировал источник.

Как известно, с 30 ноября Финляндия закрыла последний из восьми КПП на границе с Россией как минимум до 13 декабря. Однако четыре железнодорожных пункта пересечения границы продолжают функционировать для движения грузов.

Страна пошла на такой шаг после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран. Ранее российские пограничники не выпускали на выезд путешественников, у которых нет документов, необходимых для въезда в Финляндию.

Подробнее об этом – в статье Финляндия держит оборону: как Россия дала старт новому миграционному кризису на границе ЕС.