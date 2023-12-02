Литва хоче співпрацювати з Україною у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості

Литва висловила зацікавленість у співпраці з Україною у галузі досліджень та розробок оборонної промисловості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони України.

Питання співпраці в цій галузі між країнами під час візиту до Литви обговорював заступник Міністра оборони України Юрій Джигир, який провів зустрічі з міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом, його заступницею Монікою Тучкуте, а також канцлером Міноборони Крістіною Дівятніковайте.

Зазначають, що в межах зустрічі український посадовець надав інформацію щодо реформування системи оборонних закупівель Міноборони України та боротьби з корупцією у цій сфері, наголосивши, що це питання є принципово важливим для очільника відомства Рустема Умєрова.

Водночас Анушаускас заявив, що Вільнюс цінує та підтримує зусилля Києва щодо реалізації оборонних реформ попри війну.

"Литва поділиться знаннями з Україною у сфері створення та підтримки прозорої системи закупівель. Ми передамо свій досвід – з чого починали, яка правова база необхідна, як забезпечити прозорість закупівель і запобігати корупції", – зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що без розширення Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого компенсуються поставки зброї Україні, малі держави ЄС зазнають труднощів.

Перед цим він висловив стурбованість, що якщо у західних союзників не вистачить політичної волі допомогти Україні перемогти, Росія сприйме це як свою перемогу, почне готуватися до нової війни і жертвою агресії може стати будь-хто з її сусідів.