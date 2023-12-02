Литва хочет сотрудничать с Украиной в исследованиях и разработках оборонной промышленности

Литва выразила заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в области исследований и разработок оборонной промышленности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минобороны Украины.

Вопросы сотрудничества в этой области между странами во время визита в Литву обсуждал заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир, который провел встречи с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, его заместителем Моникой Тучкуте, а также канцлером Минобороны Кристиной Дивятниковайте.

Отмечается, что в рамках встречи украинский чиновник предоставил информацию о реформировании системы оборонных закупок Минобороны Украины и борьбы с коррупцией в этой сфере, отметив, что этот вопрос является принципиально важным для главы ведомства Рустема Умерова.

В то же время Анушаускас заявил, что Вильнюс ценит и поддерживает усилия Киева по реализации оборонных реформ, несмотря на войну.

"Литва поделится знаниями с Украиной в сфере создания и поддержки прозрачной системы закупок. Мы передадим свой опыт – с чего начинали, какая правовая база необходима, как обеспечить прозрачность закупок и предотвращать коррупцию", – отметил он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что без расширения Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого компенсируются поставки оружия Украине, малые государства ЕС испытывают трудности.

Перед этим он выразил обеспокоенность, что если у западных союзников не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, начнет готовиться к новой войне и жертвой агрессии может стать кто-либо из ее соседей.