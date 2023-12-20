У Берліні провели обшуки у пропалестинської феміністичної групи

Поліція Берліна у середу провела серію обшуків на об’єктах, пов’язаних з пропалестинською феміністською групою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

В операції взяли участь близько 200 правоохоронців. Обшуки відбулися у шести квартирах, офісі і кафе, що розташовані в різних районах Берліна.

Обшуки пов’язані з розслідуванням через те, що члени групи Zora нібито використовували символіку радикального лівого Народного фронту за звільнення Палестини PFLP, організації, яка у ЄС і США оголошена терористичною та в минулому часто намагалася залучати у свої лави жінок.

Сама група Zora позиціонує себе як "антикапіталістична організація молодих жінок". На тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС група назвала "репресіями" політику уряду Німеччини щодо пропалестинських акцій і руху Samidoun. Діяльність останньої Німеччина заборонила у листопаді.

Як повідомляли раніше, у Німеччині за період після 7 жовтня зареєстрували близько 4300 злочинів, так чи інакше пов’язаних з війною між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

У ЄС попередили про великий ризик терактів на зимові свята на тлі триваючої війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.