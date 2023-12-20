В Берлине провели обыски у пропалестинской феминистской группы

Полиция Берлина в среду провела серию обысков на объектах, связанных с пропалестинской феминистской группой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

В операции приняли участие около 200 правоохранителей. Обыски прошли в шести квартирах, офисе и кафе, расположенных в разных районах Берлина.

Обыски связаны с расследованием из-за того, что члены группы Zora якобы использовали символику радикального левого Народного фронта за освобождение Палестины PFLP, организации, которая в ЕС и США объявлена террористической и в прошлом часто пыталась привлекать в свои ряды женщин.

Сама группа Zora позиционирует себя как "антикапиталистическая организация молодых женщин". На фоне войны между Израилем и ХАМАС группа назвала "репрессиями" политику правительства Германии в отношении пропалестинских акций и движения Samidoun. Деятельность последнего Германия запретила в ноябре.

Как сообщалось ранее, в Германии за период после 7 октября зарегистрировали около 4300 преступлений, так или иначе связанных с войной между Израилем и группировкой ХАМАС.

В ЕС предупредили о большом риске терактов на зимние праздники на фоне продолжающейся войны между Израилем и группировкой ХАМАС.