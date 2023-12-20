Країни ЄС досягли домовленості щодо правил національних витрат

У середу міністри фінансів ЄС уклали угоду про перегляд правил витрат держав Євросоюзу.

Про це повідомило у Twitter (Х) іспанське головування у Раді ЄС, пише "Європейська правда".

Після тижнів напружених переговорів уряди країн ЄС нарешті дали згоду на реформовану систему, яка передбачатиме повільніші темпи скорочення боргу та дефіциту, ніж це було раніше.

Уряд Іспанії, яка на ротаційній основі головує в Раді ЄС, назвав цю угоду "історичною віхою". Він заявив, що нові правила є "збалансованими, реалістичними та придатними для вирішення теперішніх і майбутніх викликів".

Рішення ухвалили на віртуальній зустрічі після того, як у вівторок в Парижі провели переговори міністри фінансів Франції та Німеччини.

Так званий Пакт стабільності та зростання (SGP) був призупинений на початку пандемії COVID-19, щоб дозволити урядам збільшити витрати після найгіршої рецесії з часів Другої світової війни, нагадує видання Politico. Європейська комісія запропонувала змінити старі правила через занепокоєння, що вони негнучкі та майже не застосовуються.

Новий формат покликаний забезпечити більш поступове та індивідуалізоване скорочення витрат для країн, які перевищують встановлений ЄС поріг у 3% дефіциту щодо ВВП та 60% боргу щодо ВВП.

Дев'ять країн єврозони, включаючи Францію та Італію, перевищують межу дефіциту. Очікується, що навесні 2024 року Єврокомісія застосує для цих країн свій механізм санкцій, відомий як процедура надмірного дефіциту.

Угода, досягнута в середу, відкриває шлях до початку переговорів між країнами-членами та Європейським парламентом на початку 2024 року.

Нагадаємо, восени міністри фінансів Європейського Союзу підтримали графік, який передбачає реформування фіскальних правил Євросоюзу до кінця року.