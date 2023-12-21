США: Угорський закон про "захист суверенітету" несумісний з нашими цінностями

Сполучені Штати стурбовані рішенням офіційного Будапешта прийняти новий закон, який надає угорському уряду драконівські інструменти, що можуть бути використані для залякування і покарання тих, хто має погляди, які не поділяє керівна партія.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Закон передбачає створення так званого "управління із захисту cуверенітету". За словами Міллера, цей орган може бути використаний для того, щоб піддавати угорських громадян, підприємства та організації ретельним розслідуванням без судового нагляду, навіть якщо вони не мали контактів з іноземним урядом або іноземною організацією і не отримували від них підтримки.

"Цей новий закон несумісний з нашими спільними цінностями демократії, індивідуальної свободи та верховенства права", – заявив Міллер.

В грудні угорський парламент проголосував за висунуту партією Віктора Орбана "Фідес" ініціативу про боротьбу з "іноземним впливом", яка, як вважають критики, дасть владі додатковий інструмент для переслідування неугодних.

Згідно з законом, з 1 лютого в Угорщині створять новий орган – Управління із захисту суверенітету. Воно стежитиме за всіма, кого підозрюють у "загрозі суверенітету Угорщини", але що це саме, закон чітко не прописує – там міститься формулювання "демократичні дебати та дезінформаційна діяльність, спрямована на вплив на процеси ухвалення державних рішень".

Угорські громадські організації раніше виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.

У Раді Європи заявили, що ідея Угорщини створити "офіс захисту суверенітету" становить загрозу для демократичних свобод і прав людини.