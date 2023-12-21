США: Венгерский закон о "защите суверенитета" несовместим с нашими ценностями

Соединенные Штаты обеспокоены решением официального Будапешта принять новый закон, который предоставляет венгерскому правительству драконовские инструменты, которые могут быть использованы для запугивания и наказания тех, кто имеет взгляды, которые не разделяет правящая партия.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Закон предусматривает создание так называемого "управления по защите суверенитета". По словам Миллера, этот орган может быть использован для того, чтобы подвергать венгерских граждан, предприятия и организации тщательным расследованиям без судебного надзора, даже если они не имели контактов с иностранным правительством или иностранной организацией и не получали от них поддержки.

"Этот новый закон несовместим с нашими общими ценностями демократии, индивидуальной свободы и верховенства права", – заявил Миллер.

В декабре венгерский парламент проголосовал за выдвинутую партией Виктора Орбана "Фидес" инициативу о борьбе с "иностранным влиянием", которая, как считают критики, даст властям дополнительный инструмент для преследования неугодных.

Согласно закону, с 1 февраля в Венгрии создадут новый орган – Управление по защите суверенитета. Оно будет следить за всеми, кого подозревают в "угрозе суверенитету Венгрии", но что это именно, закон четко не прописывает – там содержится формулировка "демократические дебаты и дезинформационная деятельность, направленная на влияние на процессы принятия государственных решений".

Венгерские общественные организации ранее выступили против закона, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие.

В Совете Европы заявили, что идея Венгрии создать "офис защиты суверенитета" представляет угрозу для демократических свобод и прав человека.