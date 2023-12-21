Прем'єр Бельгії назвав Китай "ворожою" країною після шпигунського скандалу

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо в середу назвав Китай "іноді дуже ворожою" країною на тлі шпигунського скандалу, в якому фігурує ультраправий політик з партії "Фламандський інтерес".

Про це де Кроо сказав в інтерв'ю двом провідним бельгійським газетам Le Soir і De Standaard, його слова наводить Euractiv, пише "Європейська правда".

"Ми не повинні недооцінювати, наскільки іноземним державам не подобається наша демократія, наша єдність. На відміну від Росії, Китай не нападає на наш континент, але він залишається країною, яка іноді дуже вороже налаштована. Це не слід відкидати як дрібниці", – сказав бельгійський прем'єр.

"Бельгійська демократія продається. Китайці намагаються купити вплив, щоб дестабілізувати нашу демократію", – додав він.

Де Кроо відреагував на повідомлення газет The Financial Times, Le Monde і Der Spiegel минулого тижня, які стверджували, що член ультраправої партії "Фламандський інтерес" Франк Креєльман працював з китайськими шпигунами протягом щонайменше трьох років.

Після звинувачень фламандські ультраправі вигнали Креєльмана з лав своєї партії.

Де Кроо також заявив, що Стівен Креєльман, брат Франка і також член "Фламандського інтересу", має бути усунутий з посади голови парламентського комітету з оборонних закупівель, але прем’єр визнав, що рішення тут ухвалює не він.

"Мій девіз: краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Він очолює один з найбільш секретних комітетів у парламенті", – сказав бельгійський прем'єр-міністр, провівши порівняння між цією справою про китайське шпигунство і так званим скандалом "Катаргейт".

Як стало відомо зі спільного розслідування The Financial Times, Der Spiegel та Le Monde, Китай понад три роки використовував бельгійського ультраправого політика Франка Креєльмана як агента розвідки в межах своїх спроб впливати на рішення країн Заходу.