Премьер Бельгии назвал Китай "враждебной" страной после шпионского скандала

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в среду назвал Китай "иногда очень враждебной" страной на фоне шпионского скандала, в котором фигурирует ультраправый политик из партии "Фламандский интерес".

Об этом де Кроо сказал в интервью двум ведущим бельгийским газетам Le Soir и De Standaard, его слова приводит Euractiv, пишет "Европейская правда".

"Мы не должны недооценивать, насколько иностранным государствам не нравится наша демократия, наше единство. В отличие от России, Китай не нападает на наш континент, но он остается страной, которая иногда очень враждебно настроена. Это не следует отбрасывать как пустяки", – сказал де Кроо.

"Бельгийская демократия продается. Китайцы пытаются купить влияние, чтобы дестабилизировать нашу демократию", – добавил глава бельгийского правительства.

Де Кроо отреагировал на сообщения газет The Financial Times, Le Monde и Der Spiegel на прошлой неделе, которые утверждали, что член ультраправой партии "Фламандский интерес" Франк Крейельман работал с китайскими шпионами в течение по меньшей мере трех лет.

После обвинений фламандские ультраправые выгнали Крейельмана из рядов своей партии.

Де Кроо также заявил, что Стивен Крейельман, брат Франка и также член "Фламандского интереса", должен быть отстранен от должности председателя парламентского комитета по оборонным закупкам, но премьер признал, что решение здесь принимает не он.

"Мой девиз: лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Он возглавляет один из самых секретных комитетов в парламенте", – сказал бельгийский премьер-министр, проведя сравнение между этим делом о китайском шпионаже и так называемым скандалом "Катаргейт".

Как стало известно из совместного расследования The Financial Times, Der Spiegel и Le Monde, Китай более трех лет использовал бельгийского ультраправого политика Франка Крейельмана как агента разведки в рамках своих попыток влиять на решения стран Запада.